В Азербайджане прошел очередной аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - 10 января Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион по приватизации госимущества, сообщает Trend в среду со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, по итогам торгов были приватизированы 43 единицы государственного имущества, включая пакеты акций и транспортные средства.

На аукционе приватизированы 30-процентные пакеты акций открытых акционерных обществ “Бакавтосервис” и "Геранбой Агротехсервис".

Что касается приватизированных транспортных средств, предложение на один из автомобилей превысило стартовую цену на 55,5 процента. Так, автомобиль марки "Nissan Sunny" при стартовой цене в 4 500 манатов был приобретен за 7 000 манатов. Кроме того, транспортное средство "Traktor MTZ-82" было приобретено за 4 600 манатов при стартовой цене в 1 000 манатов.

Напомним, что следующие аукционы по приватизации госсобственности состоятся 24, 27 и 31 января. На торги будут выставлены 25 малых государственных предприятий и объектов, 30 транспортных средств и пакеты акций пяти акционерных обществ.