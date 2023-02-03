Азербайджан и ЕС продолжат эффективный диалог для укрепления энергобезопасности

БАКУ /Trend/ - Распространено заявление для прессы министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и комиссара Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон по итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Об этом в пятницу Trend сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

"Стратегическое энергетическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом еще раз было подтверждено на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, прошедших в Баку 3 февраля. Партнерство служит общим целям, таким как долгосрочная энергетическая безопасность, устойчивость, диверсификация поставок и расширение сотрудничества по программе перехода к зеленой энергии. Сопредседатели заседания высоко оценили вопросы полномасштабной эксплуатации Южного газового коридора и вклад в обеспечение надежного, конкурентоспособного и доступного энергоснабжения Европы со стороны Азербайджанской Республики. Успешный ввод в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария является одним из важных событий, которое еще больше поддержит диверсификацию поставок в Европу. Сопредседатели выразили поддержку расширению Южного газового коридора, отметив, что таким образом будет создан потенциальный источник поставок для новых энергетических рынков. Также была подчеркнута важность принятия необходимых мер по сокращению выбросов метана в цепочках поставок.

Заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, которое проводится впервые, предоставляет странам-партнерам, финансовым учреждениям и компаниям прекрасную возможность для продуктивных дискуссий о расширении сотрудничества по этой повестке дня. Данная платформа будет способствовать установлению международных связей по зеленой энергии и превращению Азербайджана в поставщика зеленой энергии для европейских рынков.

Подписанный 18 июля 2022 года в Баку "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией", наряду с расширением существующего сотрудничества, откроет новые возможности для энергетического перехода, возобновляемой энергии, энергоэффективности, устойчивого развития партнерства в области возобновляемого водорода. Мы также отмечаем большое значение "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии", подписанного 17 декабря прошлого года в Бухаресте. Сопредседатели подчеркнули свою решимость продолжать эффективный диалог, который вносит важный вклад в укрепление энергетической безопасности и совместную деятельность по борьбе с изменением климата", - говорится в заявлении.