Азербайджан вводит новую пошлину для крупногабаритных транспортных средств

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Как сообщает во вторник Trend, согласно изменению, установлены ставки государственной пошлины за выдачу разрешений на передвижение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на передвижение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования составит 50 манатов.