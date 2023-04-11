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Азербайджан вводит новую пошлину для крупногабаритных транспортных средств

Экономика Материалы 11 апреля 2023 11:29 (UTC +04:00)
Азербайджан вводит новую пошлину для крупногабаритных транспортных средств

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Как сообщает во вторник Trend, согласно изменению, установлены ставки государственной пошлины за выдачу разрешений на передвижение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на передвижение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования составит 50 манатов.

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