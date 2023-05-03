В Фонд аграрного страхования поступили 124 заявки – минсельхоз Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последние дни в колл-центр "1651" Фонда аграрного страхования поступили 124 обращения от фермеров, чьи сельскохозяйственные площади пострадали в результате ливней, града, селей.

Как сообщили Trend в среду в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, продолжаются мониторинги сельхозплощадей, пострадавших от непогоды.

Сотрудники министерства совместно с независимыми страховыми экспертами посещают в регионах страны хозяйства, пострадавшие от ливней, града, селей, проводят встречи с фермерами, информируют о принципах работы механизма аграрного страхования.

На встречах фермерам рекомендуется воспользоваться преимуществами механизма аграрного страхования, осуществляемого при поддержке государства. В то же время фермеров, застраховавших свои хозяйства, просят связаться с колл-центром Фонда аграрного страхования для оформления своих заявок в связи с ущербом посевным площадям и садам.

После регистрации заявок в колл-центре Фонд незамедлительно направит независимых страховых экспертов, которые проведут осмотр территории, зафиксируют наступление страхового случая и подсчитают предварительный ущерб. После завершения проверок выплаты по страховым случаям будут производиться в соответствии с законодательством.