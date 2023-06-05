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В Нахчыванской АР планируется создание агропарков

Экономика Материалы 5 июня 2023 15:59 (UTC +04:00)
В Нахчыванской АР планируется создание агропарков

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике планируется создание агропарков.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы“, утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, основным исполнителем проекта является Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики, а также исполнителями проекта являются министерства экономики и сельского хозяйства.

Будут определены территории будущих агропарков, организованы консультационные и обучающие услуги с целью повышения знаний и навыков фермеров.

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