В Нахчыванской АР планируется создание агропарков

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике планируется создание агропарков.
Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы“, утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, основным исполнителем проекта является Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики, а также исполнителями проекта являются министерства экономики и сельского хозяйства.
Будут определены территории будущих агропарков, организованы консультационные и обучающие услуги с целью повышения знаний и навыков фермеров.