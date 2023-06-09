В январе-мае сократился экспорт готовой одежды из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2023 года Турция сократила экспорт готовой одежды на 5,2 процента до 8,4 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Trend, об этом сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции.

"В мае 2023 года Турция экспортировала готовую одежду на сумму 1,7 миллиона долларов, что на 24 процента больше, чем в мае прошлого года", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (май 2022 года - май 2023 года) Турция экспортировала готовую одежду на сумму 20,7 миллиарда долларов.