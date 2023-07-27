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Сумма сбора за утилизацию автомобилей в Азербайджане станет известна в течение трех месяцев

Экономика Материалы 27 июля 2023 15:24 (UTC +04:00)
Сумма сбора за утилизацию автомобилей в Азербайджане станет известна в течение трех месяцев

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Будет определена сумма сбора за утилизацию транспортных средств, размер льготы и объем единовременной выплаты.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах"".

Согласно указу, Кабинет министров Азербайджанской Республики в течение 3 месяцев должен утвердить сумму сбора за утилизацию транспортных средств, размер льготы и объем единовременной выплаты по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.

В течение этого периода Кабинет министров также должен утвердить порядок формирования и использования средств Фонда утилизации транспортных средств по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.

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