БАКУ /Trend/ - Турция будет экспортировать природный газ в Венгрию.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом написал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

"Между турецкой компанией BOTAŞ и венгерской компанией MVM подписан контракт на экспорт природного газа. Турция впервые будет экспортировать природный газ в европейскую страну, с которой не имеет общих границ. Турция продолжает вносить свой вклад в безопасность поставок в Европу", - говорится в публикации.

Отметим, что в январе прошлого года Турция также подписала контракт на экспорт природного газа с Болгарией.