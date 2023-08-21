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Турция будет экспортировать природный газ в Венгрию

Экономика Материалы 21 августа 2023 10:11 (UTC +04:00)
Турция будет экспортировать природный газ в Венгрию

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Турция будет экспортировать природный газ в Венгрию.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом написал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

"Между турецкой компанией BOTAŞ и венгерской компанией MVM подписан контракт на экспорт природного газа. Турция впервые будет экспортировать природный газ в европейскую страну, с которой не имеет общих границ. Турция продолжает вносить свой вклад в безопасность поставок в Европу", - говорится в публикации.

Отметим, что в январе прошлого года Турция также подписала контракт на экспорт природного газа с Болгарией.

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