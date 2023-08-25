БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одним из крупнейших импортеров зерна из России.

Об этом сказал в пятницу Trend председатель Комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике Тахир Рзаев.

Он отметил, что повышение экспортной пошлины на зерно в России не выгодно Азербайджану.

"Это означает выплату значительных дополнительных средств. Однако трудности, возникшие с экспортом зерна после начала войны между Россией и Украиной, нанесли определенный ущерб не только Азербайджану, но и государствам, импортирующим зерно из этой страны. Война нанесла ущерб экономике обеих стран, а также привела к некоторому нарушению экономических связей. Это неизбежно и для нашей страны. Мы импортируем 1 миллион 200 тысяч тонн зерна из зарубежных стран. Это очень важно для удовлетворения потребностей людей в хлебе и мучных изделиях", - подчеркнул он.

Он также отметил, что Президент Ильхам Алиев неоднократно в своих выступлениях говорил о том, что Азербайджан обязательно должен принять дополнительные меры по преодолению зависимости от продовольственной пшеницы, расширить зерновые площади и, в первую очередь, добиться повышения урожайности.

"Меры, принятые на освобожденных от оккупации территориях, включение в севооборот разминированных земель, вселяют надежду на то, что в будущем мы сможем удовлетворить спрос на продовольственную пшеницу. Но трудности сегодняшнего дня неизбежны. Я думаю, что правительство примет меры по этому поводу", - добавил Рзаев.