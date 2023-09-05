В Азербайджане представлен механизм гарантирования обязательств эмитентов

БАКУ /Trend/ - В Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана представлен "Механизм гарантирования обязательств эмитентов (предпринимателей) по облигациям".

Как сообщили Trend во вторник в Фонде, состоялась проведена встреча, посвященная презентации данного механизма.

Согласно информации, на встрече, в которой приняли участие представители Центрального банка Азербайджана, Национального депозитного центра, Бакинской фондовой биржи, действующих в стране инвестиционных компаний и общественного объединения "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана", была представлена презентация о применении нового механизма, даны ответы на вопросы участников. Было отмечено, что гарантирование Фондом исполнения обязательств по корпоративным облигациям компаний-эмитентов, работающих в ненефтяном секторе, повышает ликвидность и привлекательность выпускаемых ими корпоративных облигаций в манатах, расширяет доступ предпринимателей к альтернативным финансовым ресурсам. Подчеркнуто, что внедрение механизма также важно с точки зрения поддержки развития рынка ценных бумаг и распределения рисков инвесторов.

Отметим, что новые инструменты в сфере государственной поддержки предпринимательства реализуются Фондом в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики от 26 января 2023 года № 2002 о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 29 ноября 2017 года № 1691 "Об обеспечении деятельности Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики".