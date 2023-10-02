В Карабахе обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, обеспечивается полный ввод в обращение национальной валюты Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила Администрация Президента Азербайджанской Республики.

"Осуществляются меры поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой на территориях проживания жителей. Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители. Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога. Вопросы собственности регулируются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Азербайджанская Республика приступила к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. В связи с этим Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, 21, 25 и 29 сентября 2023 года встретился в городах Евлах и Ходжалы с представителями армянских жителей.

В ходе встреч были представлены планы Азербайджанской Республики по реинтеграции и проведены обсуждения вокруг этого.

Было отмечено, что реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе Конституции, законов и международных обязательств Азербайджанской Республики.