Назван государственный долг Азербайджана

БАКУ/Trend/ – На 1 октября этого года государственный долг Азербайджана составлял 17 миллиардов 203,3 миллиона манатов, или 14,4 процентов от прогнозируемого валового внутреннего продукта на 2023 год.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджанской Республики.

Согласно информации, внешний долг составляет 11 миллиардов 109,5 миллиона манатов (6 миллиардов 535 миллионов долларов США), а внутренний государственный долг - 6 миллиардов 093,8 миллиона манатов, что составляет до 9,3 и 5,1 процентов от ожидаемого ВВП соответственно.

Основную часть внутреннего государственного долга составляют государственные облигации, выпущенные в целях финансирования дефицита государственного бюджета, поддержки развития рынка государственных ценных бумаг. На отчетную дату 25,4 процентов находящихся в обращении государственных облигаций приходится на 1-летние, 57,9 процетов - на 2- и 3-летние и 16,6 процентов - на 5- и 7-летние государственные облигации.