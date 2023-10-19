Число созданных женщинами кооперативов достигло 10 - замминистра сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - В аграрной сфере Азербайджана занято много женщин-фермеров. Одна из наших целей заключается в увеличении мер для их поддержки.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова 19 октября в рамках VI Съезда азербайджанских женщин в ходе панельных обсуждений.

По словам замминистра, согласно статистике, в электронной системе зарегистрировано более 650 женщин-фермеров. Она также отметила, что еще одним важным моментом является увеличение количества женщин в сфере производства (чтобы их количество было наравне с мужчинами).

И.Гадимова упомянула, что число созданных женщинами кооперативов достигло 10.

Отметим, что сегодня в Баку проводится VI Съезд азербайджанских женщин, посвященный 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева, положившего начало женскому движению в Азербайджане, а также 25-летию первого съезда женщин независимого Азербайджана.

Съезд собрал около 600 женщин со всех регионов Азербайджана.

В мероприятии также принимают участие депутаты, представители государственных и неправительственных организаций, посольств иностранных государств и международных организаций из всех регионов республики, видные общественно-политические деятели, а также должностные лица Турции, Узбекистана и Таджикистана.

По итогам обсуждений и предложений будет принято решение и озвучено обращение азербайджанских женщин к главе государства.