Депутат рассказал на сколько будет увеличена адресная социальная помощь в Азербайджане

БАКУ/Trend/ – Со следующего года критерий потребности будет увеличен с 246 до 270 манатов. Определение нового критерия потребности важно с точки зрения увеличения ежемесячного размера адресной социальной помощи и расширения обращения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

"В то же время, по мере увеличения критерия необходимости, больше семей смогут обращаться за адресной социальной помощью. К примеру, в семье 5 человек, и официальный ежемесячный доход семьи составляет 800 манатов. В этом году для этой семьи рассчитывается критерий потребности в размере 1 230 манатов (5 человек х 246 манатов). То есть, сумма в 246 манатов рассчитана на одного члена семьи. При этом разница между расходами и доходами семьи составляет 430 манатов (1 230 манатов - 800 манатов). Если эта семья имеет право обратиться за адресной социальной помощью, то в рамках этой программы она может получать от государства 430 манатов в месяц. Но со следующего года эта цифра увеличится. Таким образом, критерий потребности для этой семьи со следующего года повышается до 1 350 манатов (5 человек х 270 манатов), и в результате ежемесячная помощь, получаемая этой семьей при неизменном доходе, составляет не 430 манатов, а 550 манатов (1 350 манатов - 800 манатов).

С другой стороны, с 2024 года было бы более целесообразно отменить критерий потребности и использовать только прожиточный минимум, который также целесообразнее использовать в настоящее время в программе адресной социальной помощи",- говорится в публикации депутата.

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