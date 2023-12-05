Азербайджан и ИБР обсудили перспективы сотрудничества по развитию экосистемы "халяль"

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития экосистемы "халяль", сообщает во вторник Trend.

Согласно данным Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана, состоялась встреча с делегацией ИБР.

На встрече глава Госслужбы Мамед Аббасбейли проинформировал о работе, проводимой в рамках “Государственной программы на 2023-2025 годы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями”. Особое внимание было уделено мерам, проводимым Государственной службой в целях развития инфраструктуры халяльного качества в стране.

Менеджер по страновым операциям Исламского банка развития Фарид Хан сказал, что шаги, предпринятые для укрепления инфраструктуры качества, заслуживают одобрения.

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития экосистемы "халяль", обменялись опытом в этой сфере и обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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