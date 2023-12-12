ЦБ Азербайджана начинает публикацию оценки показателя кривой доходности по гособлигациям

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана приступает к публикации на своей интернет-странице (https://www.cbar.az/home/chart?language=az) на еженедельной основе оценки кривой доходности по государственным облигациям. Кривая доходности будет публиковаться в первый день каждой рабочей недели до 16:00.

Как сообщили Trend во вторник в Центральном банке, кривая доходности оценивается на основе наблюдений за сделками по государственным облигациям в национальной валюте на первичном и вторичном рынках. Она является важным показателем финансового рынка, отражающим доходность облигаций по различным срокам погашения. Этот показатель также отражает ожидания участников рынка относительно процентных ставок, решений, касающихся денежно-кредитной политики, инфляции, а также экономического роста. Кривая доходности важна для инвесторов с точки зрения оценки рисков, а также доходов и убытков. Кроме того, это является важным источником информации при прогнозировании экономических показателей, оценке эффективности денежно-кредитной политики.

Данный показатель оценивается на основании "Правил оценки и публикации кривой доходности", утвержденных Советом директоров Центрального банка. Наряду с графическим описанием кривой доходности, параметры модели (Nelson-Siegel), используемые при оценке кривой, также будут опубликованы на интернет-странице Центрального банка.

В международной практике оценка и публикация кривой доходности осуществляются центральными банками. Отметим, что при оценке кривой доходности также учтено мнение экспертов международных агентств по применяемой модели и используемым данным.

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