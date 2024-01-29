ГТК Азербайджана раскрыл структуру перечислений в бюджет в прошлом году

БАКУ /Trend/ - В 2023 году по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана поступления в бюджет составили 6 миллиардов 337,539 миллиона манатов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГТК, это на 12,1 процента больше, чем в 2022 году.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 14,6 процента и составили 1 миллиард 627,079 миллиона манатов, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) выросли на 11 процентов до 4 миллиардов 443,321 миллиона манатов, поступления по акцизам выросли на 32,8 процента (до 224,313 миллиона манатов), а поступления по дорожному налогу снизились на 31,3 процента и составили 42,826 миллиона манатов.

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