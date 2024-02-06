Назначен заместитель председателя Фонда развития предпринимательства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назначен заместитель председателя Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, на эту должность назначен Эмин Ширинов.

Отметим, что Э.Ширинов родился в 1978 году в городе Баку. В 2000 году окончил факультет "Общая экономика" Азербайджанского государственного экономического университета по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".

В 2020 - 2022 годах обучался в Азербайджанском университете кооперации по специальности "Банковское дело" и окончил магистратуру.

С 1997 года начал трудовую деятельность в ЕИБ "NORD" (ЕИМ "Dalğa") в составе Государственного комитета по специальному машиностроению и конверсии в должности бухгалтера.

В 2003 - 2018 годах занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, заведующего отделом Национального фонда помощи предпринимательству Азербайджанской Республики.

В 2018 - 2019 годах занимал должность начальника отдела Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики.

С августа 2019 года, продолжив деятельность в Фонде развития предпринимательства Азербайджанской Республики, работал главным специалистом, заведующим отделом.

На государственной службе имеет квалификационную категорию "Государственный служащий 1-го разряда".

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