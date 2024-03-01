Стали известны сумма и состав гарантированного государством долга Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На 1 января 2024 года сумма гарантированного государством долга Азербайджана (внутренний и внешний долг) составляла 11 миллиардов 434,4 миллиона манатов, или 9,3 процента валового внутреннего продукта (ВВП) по состоянию на 2023 год.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Согласно информации, 10 миллиардов 208,8 миллиона манатов (6 миллиардов 005,2 миллиона долларов США) гарантированного государством долга, или 89,3 процента, пришлись на внешние, а 1 миллиард 225,6 миллиона манатов, или 10,7 процента,- на внутренние кредиты. 4 миллиарда 440 миллионов долларов США или 73,9 процента (7 миллиардов 548 миллионов манатов) внешнего гарантированного долга - это государственная гарантия, выданная по обязательствам ЗАО "Южный газовый коридор".

На отчетную дату 52,4 процента портфеля государственных гарантированных долгов составляли долги с фиксированной и 47,6 процента - с переменной процентной ставкой.

Валютный состав портфеля гарантированного государством долга был следующим: доллар США – 64,1 процента, евро – 22,2 процента, манат – 7,1 процента, японская йена – 4,2 процента, другие валюты – 2,3 процента.

68,8 процента гарантированного государством долга должны быть возвращены кредиторам в течение 5 лет, 17,4 процента - в течение 5-10 лет и 13,8 процента - в течение более 10 лет.

15 процентов гарантированных государством кредитов предоставляются различными инвесторами, 5,6 процента - Всемирным банком, 9,9 процента - Европейским инвестиционным банком, 1,4 процента - Исламским банком развития, 5,9 процента - Европейским банком реконструкции и развития, 5,7 процента - банковскими синдикатами, 4,2 процента - японским Агентством международного сотрудничества, 10,7 - внутренними кредиторами, 3,6 японским Агентством международного сотрудничества - корейскими экспортно-импортными компаниями, 8,2 процента - Азиатским инфраструктурным инвестиционным банком и 29,7 процента - другими кредиторами.

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