В Азербайджане такси должны будут иметь POS-терминал

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены требования к внутреннему оформлению транспортных средств, используемых при перевозке пассажиров легковым автомобилем такси.

Как сообщает Trend, это отражено в утвержденных сегодня Кабинетом министров "Требованиях к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси".

Так, легковые автомобили такси, используемые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в пассажирских перевозках, должны иметь POS-терминал для безналичной оплаты.

В легковых автомобилях такси на приборной панели переднего сиденья для пассажира должна быть установлена информационная табличка размером 110х60 мм с указанием имени, фамилии и с фотографией водителя, а также с указанием имени перевозчика (физического или юридического лица), его адреса, контактного номера, номера пропускной карты автотранспортного средства, чтобы ее можно было отчетливо прочесть (приложение №3).

Легковые автомобили такси должны быть оснащены мобильным устройством с программным обеспечением, которое выполняет функции таксометра, или таксометром, позволяющими определить стоимость проезда. Таксометр или мобильное устройство с указанием соответствующего программного обеспечения должны быть установлены в салоне легкового автомобиля такси в подходящем месте для удобного получения информации пассажирами.

Тарифы на проезд в легковых автомобилях такси должны быть размещены в виде таблички по образцу, приведенному в приложении №4 в хорошо просматриваемом пассажирами месте.

Салон легкового автомобиля такси должен содержаться в чистоте и порядке.

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