В месяц Рамазан падает покупательная способность ювелирного рынка - Ассоциация ювелиров Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Поскольку в месяц Рамазан не проводятся свадебные церемонии, падает покупательная способность ювелирного рынка.

Об этом в субботу Trend заявил председатель Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрул Аббасгулиев.

По его словам, согласно проведенным наблюдениям, покупательная способность снизилась на 50 процентов.

"В преддверии 8 марта и праздника Новруз на рынке золота наблюдалась активность. Но в целом покупательная способность на рынке была низкой. Потому что в праздничные дни этого месяца люди больше предпочитают отдыхать.

Однако за последние три года рынок ювелирных изделий в нашей стране прошел большую динамику развития. Если в 2020 году оборот ювелирного рынка составлял 32 миллиона манатов, то в 2023 году эта цифра превысила 230 миллионов манатов. Однако за последние полгода на рынке наблюдается серьезное ослабление. Основная причина этого - значительный рост цен на золото. Это также влияет на цену товаров и снижает покупательную способность", - сказал Т.Аббасгулиев.

Т.Аббаскулиев также подчеркнул, что изменение цен на ювелирном рынке не связано с праздником.

"В целом рынок ювелирных изделий регулируется биржевой ценой на драгоценные металлы и камни. Последние пять лет на ювелирном рынке наблюдается рост цен в начале марта. Это также связано с увеличением продаж ювелирных изделий в связи с празднованием 8 марта по всему миру. 52 процента золота, добываемого в мире, направляется на производство ювелирных изделий", - добавил он.

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