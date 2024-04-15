Компании PASHA Group провели очередную социальную акцию в преддверии праздника Рамазан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - "PASHA Hayat", придающая особое значение корпоративной социальной ответственности, в преддверии праздника совместно с Обществом Красного Полумесяца провела очередную социальную акцию, держа в центре внимания все слои населения.

Как и каждый год, в праздник Рамазан в этом году компания не забыла и о социально чувствительных группах общества, оказав поддержку Обществу Красного Полумесяца в подготовке праздничных гостинцев для нуждающихся пожилых людей в городе Сумгайыт. Так, представители Сумгайытского регионального центра Общества Красного Полумесяца и "PASHA Hayat" передали им праздничные гостинцы. Кроме того, в своих домах были навещены и пожилые люди, являющиеся лежачими больными, их также порадовали праздничными гостинцами. Студенты Сумгайытского государственного университета, проходящие стажировку в отделении Общества, в качестве добровольцев помогли доставить продукты питания пожилым людям.

Отметим, что координатор Сумгайытского регионального центра Общества Красного Полумесяца Матанат Магеррамова, поприветствовав сотрудника ОАО "PASHA Hayat" Айсун Шахалиеву, поблагодарила от имени отделения и пожилых людей за внимание, которое оказывается во все праздники пожилым людям, находящимся на попечении отделения Общества Красного Полумесяца. Пожилые люди, получившие праздничные гостинцы, также поблагодарили представителя организации-благотворителя за эти радостные моменты в праздник Рамазан, выразили наилучшие пожелания.