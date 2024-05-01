В следующем году скорость интернета в Азербайджане достигнет 50 Мбит/с - Наиль Марданов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджанской Республике в качестве целевого индикатора определено доведение средней скорости использования интернета одним пользователем в стабильной широкополосной сети в стране до 50 Мбит/с в 2025 году и до уровня развитых стран после 2025 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом, выступая с вступительным словом на встрече с рядом интернет-провайдеров, проходящей в Агентстве информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), регулирующем органе Азербайджана по телекоммуникациям и почтовым услугам, заявил и.о. председателя ИКТ Наиль Марданов.

Наиль Марданов отметил, что целью встречи является обсуждение предстоящей работы по повышению качества услуг для повышения рейтинга Азербайджана по скорости интернета в мире и обеспечение снижения количества жалоб потребителей.

Таким образом, для достижения этой цели были даны рекомендации по принятию мер по повышению скорости интернет-услуг, предоставляемых операторами и провайдерами.

Было упомянуто, что оптическая сеть, а также технические средства, используемые операторами и провайдерами, полностью соответствуют повышению скорости.

Было предложено протестировать увеличение скорости в пилотном режиме и еще раз обсудить результаты с агентством ИКТ.

Выступившие на встрече представители интернет-провайдеров отметили, что в последнее время увеличение стоимости транспортировки, оборудования и инфраструктуры привело к увеличению затрат.

В целях объективного изучения возможности влияния повышения скорости на рост цен операторами и провайдерами также было обсуждено информирование агентства о том, как формируются тарифы на интернет-услуги.

На встрече также были обсуждены перспективы использования инструментов государственно-частного партнерства для расширения телекоммуникационных сетей и повышения качества обслуживания.

В конце встречи, проведенной в условиях взаимопонимания, было решено постоянно проводить встречи, семинары и тренинги подобного типа с целью устранения проблем.

Отметим, что Агентство информационно-коммуникационных технологий осуществляет в Азербайджане регулирование и контроль в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи (телекоммуникации и почты), а также управление радиоспектром.

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