АБР выделит грант для поддержки проекта "зеленого коридора" Азербайджана, Узбекистана и Казахстана - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Хочу выразить благодарность Азиатскому банку развития (АБР) за его решение выделить грант в размере 225 тысяч долларов США для поддержки консультационных услуг по проекту "зеленого коридора", включая подготовку технико-экономического обоснования и помощь в запуске совместного предприятия.

Как передает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов во время Министерского диалога по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

"Всего два дня назад в рамках COP29 на высшем уровне было подписано межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном", - сказал он.

Министр отметил, что также был подписан документ, закрепляющий роль Саудовской Аравии как ключевого партнера в этом трехстороннем проекте. Это событие является важным стратегическим шагом, который придаст значительный импульс международному энергетическому сотрудничеству и экологическим инвестициям для превращения региона в единое геоэкономическое пространство с упором на создание и укрепление стратегических партнерств между странами.

"Большое значение придается расширению сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. Это соглашение, свидетельствующее о братских, дружественных и стратегических связях между Азербайджаном и странами Центральной Азии, включая Казахстан и Узбекистан, закладывает прочную основу для создания "зеленого" энергетического коридора, развития интегрированных рынков электроэнергии в регионе и содействия экспорту возобновляемой энергии в другие регионы", - выделил Парвиз Шахбазов.

По его словам, подписание акционерного соглашения национальными энергетическими компаниями и создание совместного предприятия станут ключевыми этапами для успешной реализации проекта. В настоящее время после создания совместного предприятия планируется начать работу над технико-экономическим обоснованием интеграции энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. К проекту привлечена консалтинговая компания CESI.

"Также хочу добавить, что данный проект на самом деле не ограничивается только Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Другие страны Центральной Азии, особенно Кыргызстан и Таджикистан с их обширными гидроресурсами, могут в будущем присоединиться к этому проекту, и они, несомненно, внесут в него ценность благодаря своим гидроресурсам, которые будут использоваться для балансировки переменных возобновляемых источников энергии", - добавил он.