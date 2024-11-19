Азербайджан эффективно сотрудничает с тюркскими государствами по развитию сельских районов на освобожденных территориях - Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан эффективно сотрудничает с тюркскими государствами по развитию сельских районов на освобожденных территориях.

Как сообщает во вторник Trend об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на мероприятии "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем" в рамках COP29.

"Основная цель этого партнерства — обмениваться лучшими практиками и технологиями. Разумеется, помимо правительства, бизнес также играет ключевую роль в этом процессе. Мы планируем осуществлять эти инициативы в сотрудничестве с бизнес-сообществом.

В связи с этим приглашаю бизнесы стран-партнеров изучить инвестиционные перспективы в Карабахе и Восточном Зангезуре. Мы ожидаем, что бизнес-сообщество будет строить прочные партнерские связи и внедрять передовые практики и технологии на освобожденных территориях", - сказал он.

М.Мамедов отметил, что на освобожденных территориях Азербайджана, в Карабахе и Восточном Зангезуре, ведутся масштабные работы по реконструкции и восстановлению. На этих землях было востановлено более 128 тысяч гектаров сельхозземель.