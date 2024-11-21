Стало известно о проделанных работах по строительству ветряной электростанции в Лачине

БАКУ /Trend/ - На территории Лачина мы уже установили наблюдательно-измерительную станцию, идет процесс сбора данных.

Об этом сообщил Trend директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев на мероприятии в рамках мероприятия COP29.

Он отметил, что ветровой потенциал Лачина очень велик.

"Там будет построена ветряная электростанция. Интерес к возобновляемым источникам энергии в Азербайджане велик. Если мы посмотрим на динамику подписанных меморандумов о взаимопонимании, мы увидим это. Согласно законодательству Азербайджана, аукцион является одним из основных методов отбора. Конечно, необходимо определить территории и одновременно проанализировать территории для ВИЭ и возможности сети", - отметил он.

Директор отметил, что в следующем году, вероятно, будут проводиться работы в основном по технологическим вопросам.

"Это также в основном трансформации, системы хранения. Есть концепция относительно освобожденных территорий, план мероприятий утвержден и выполняется, ведется мониторинг", - отметил он.