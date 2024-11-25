В Абу-Даби пройдет мероприятие "Дни города Шуша"

БАКУ /Trend/ - В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоится мероприятие "Дни города Шуша".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, в связи с этим юридическое лицо публичного права Управления государственного заповедника города Шуша приступило к подготовке.

Учреждение поручило выполнение работ по организации мероприятия компании ООО LAGUNA GROUP и заключило с ней контракт на сумму 182 115,5 AZN (182 тысячи 115 манатов 5 гяпиков).

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