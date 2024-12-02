Mastercard усиливает кибербезопасность и стимулирует инновации в Казахстане - Санжар Жамалов (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Mastercard укрепляет сотрудничество с Казахстаном, сосредоточив внимание на цифровой трансформации, развитии туризма и кибербезопасности.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил генеральный директор Mastercard в Казахстане и Центральной Азии Санджар Жамалов.

Жамалов отметил недавние инициативы компании в регионе, включая подписание соглашения по программе Domestic Card Program (DCP) в 2023 году. "Мы активно работаем сразу в нескольких направлениях", — подчеркнул он. "Mastercard поддерживает GovTech, участвуя в подготовке обзоров, обмене лучшими практиками и организации форумов и воркшопов. Наша экспертиза востребована в таких областях, как open banking и развитие блокчейн-проектов".

Компания также внедряет передовые решения в области кибербезопасности в Казахстане, включая платформу Risk Recon. "Глобальные решения такого рода необходимы для обеспечения безопасности и стабильности растущей цифровой экосистемы страны", — сказал Жамалов.

Кроме того, Mastercard является ключевым партнером в развитии туризма. "Мы предоставили Kazakh Tourism доступ к Mastercard Tourism Innovation Hub для разработки решений для туристической отрасли и обмена опытом", — объяснил Жамалов. В этом году Mastercard провела два мастер-класса с Visit Almaty Bureau, используя данные с платформы Mastercard Tourism Insights.

"Алматы привлекает интерес почти 30 процентов тех, кто ищет туристическую информацию о Центральной Азии. Около 20 процентов посетителей города посещают Шымбулак — известный горнолыжный курорт. Такие данные помогают нашим партнерам разрабатывать стратегии привлечения туристов", — добавил Жамалов.

В рамках программы DCP Mastercard расширяет консалтинговые услуги в Казахстане. "Мы создали региональный хаб консультантов для стран СНГ и Восточной Европы в Алматы и значительно расширили нашу команду, увеличив за год число консультантов более чем в три раза", — сообщил Жамалов.

"Mastercard полностью поддерживает стремление Казахстана стать лидером Центральной Азии по цифровизации", — сказал он, отметив что "наш акцент сделан на развитие цифровой экономики и финансовых технологий в регионе".

Проект цифрового тенге в Казахстане

Санжар Жамалов также отметил, что Mastercard играет ключевую роль в развитии проекта цифрового тенге в Казахстане, который сейчас находится на стадии тестирования. Полная реализация проекта ожидается к концу 2025 года.

"Проект цифрового тенге в настоящее время работает в тестовом режиме, охватывая сферу государственных закупок и социальных выплат", – пояснил Жамалов. А трехэтапное внедрение проекта планируется завершить к концу 2025 года, что откроет дорогу новым финансовым сервисам.

Он отметил, что цифровой тенге создаёт своего рода мост между традиционными финансами и развивающимся миром цифровых активов. "Его внедрение открывает новые возможности для адресных социальных выплат, повышения эффективности госзакупок, оптимизации трансграничных платежей и создания программируемых платежей", – подчеркнул Жамалов.

Mastercard активно участвует в инициативе цифрового тенге, отражая растущий интерес к трендам криптовалют. "Казахстанское законодательство позволяет пилотировать и тестировать криптопроекты, чем уже воспользовались некоторые местные банки", – добавил Жамалов.

В ноябре 2023 года на Конгрессе финансистов Казахстана Евразийский банк представил первую дебетовую карту в цифровом тенге, выпущенную на платформе Mastercard. Первую транзакцию совершил председатель Национальной платежной корпорации Казахстана. "Средства на счете в цифровом тенге мгновенно конвертировались в традиционные тенге, что позволило оплачивать покупки в любой точке мира", – подчеркнул Жамалов, указывая на высокую интеграцию системы.

Ранее Mastercard в сотрудничестве с Евразийским банком помогла провести первую криптофиатную транзакцию в Казахстане. Выпущенная Евразийским банком дебетовая карта цифрового тенге стала первой картой цифровой валюты центрального банка (CBDC) в Евразии.

"Мы гордимся партнерством с Национальным банком Казахстана, Национальной платежной корпорацией и Евразийским банком в рамках этого инновационного проекта", – заявил Жамалов. "Это яркий пример государственно-частного партнёрства и важный шаг в развитии цифровой экономики".

Жамалов также отметил практические преимущества цифрового тенге для потребителей и бизнеса. "Дебетовая карта CBDC в цифровом тенге позволяет держателям карт продолжать совершать покупки в более чем 100 миллионах точек приема Mastercard по всему миру, сохраняя уверенность в надежности и безопасности платежей, гарантируемых международной платежной системой", – объяснил он. "Для бизнеса карта предоставляет более широкий выбор способов оплаты без необходимости дорогостоящей модернизации инфраструктуры".

Поддержка цифровизации малого и среднего бизнеса в Казахстане

По его словам, глобально Mastercard признал поддержку цифровизации малого и среднего бизнеса как одну из своих приоритетных задач и выработал комплексный подход в этом направлении.

"Цифровизация малого и среднего бизнеса – это наш приоритет. Она помогает компаниям становиться более эффективными, прозрачными и конкурентоспособными", – отметил Жамалов.

Он подчеркнул, что в Казахстане владельцы бизнеса могут оформить бизнес-карты Mastercard через девять местных банков, включая Altyn Bank, Halyk Bank, Kaspi и другие. "Эти карты позволяют компаниям оплачивать товары и услуги, снимать наличные, пополнять счета и управлять широким спектром бизнес-расходов, включая топливо, офисное оборудование и онлайн-сервисы", – пояснил Жамалов.

Бизнес-карты Mastercard предлагают функционал, адаптированный к нуждам компаний: владельцы бизнеса могут устанавливать лимиты и ограничения, а также выдавать карты сотрудникам для оплаты различных расходов. "Бизнес-карта позволяет с одной стороны контролировать все транзакции, а с другой – повышает прозрачность работы компании перед регулирующими органами", – добавил он.

Кроме того, держатели бизнес-карт получают доступ к платформе Easy Savings Specials, которая работает на казахском и русском языках. "Платформа предоставляет более ста международных скидок и несколько локальных акций", – отметил Жамалов. Среди глобальных партнеров – Google, Adobe, Meta, Qatar Airways, а среди локальных – Rixos Aktau, Яндекс Директ и другие.

Жамалов также рассказал о сотрудничестве Mastercard с Министерством торговли Казахстана в рамках развития электронной коммерции для малого и среднего бизнеса. "Мы уже несколько лет развиваем Школу электронной коммерции для МСБ. В Школе можно научиться создавать сайты, интегрировать онлайн-оплату и продвигать свои услуги в интернете", – отметил он, добавив, что недавно программа была запущена и в Узбекистане.

Развитие цифровых финансов в Казахстане

Подчеркнув, что Казахстан лидирует в области цифровых финансов среди стран СНГ и Европы, Жамалов рассказал о результатах масштабного исследования финтех-рынка, проведенного совместно с RISE Research, Национальной платежной корпорацией Казахстана и Tarlan Payments, в рамках которого было опрошено более 100 компаний.

"Доля безналичных платежей в Казахстане достигла рекордных 89% в 2024 году, — отметил Жамалов. - Кроме того, за период с 2019 по 2023 годы число активных пользователей онлайн-банкинга увеличилось в 4,6 раза — с 5 миллионов до 23,1 миллиона".

Рост финтех-сектора поддерживается значительными венчурными инвестициями, которые составили 40% от всего венчурного финансирования в Казахстане в 2023 году. "Число финтех-стартапов достигло 200, многие из которых фокусируются на специализированных направлениях, таких как криптобиржи, eKYC, системы антифрода и цифровое кредитование", — пояснил он.

Ключевыми трендами, формирующими финтех-рынок Казахстана, являются интеграция искусственного интеллекта, синергия финтеха и цифровых государственных услуг (GovTech), новые цифровые финансовые продукты для малого и среднего бизнеса (МСБ), сервисы рассрочки (BNPL) и рост цифровых финансовых активов.

Жамалов подчеркнул, что эти достижения свидетельствуют о растущей зрелости Казахстана в сфере финтеха и его глобальном лидерстве в области инноваций цифровых финансов.

Безналичные платежи

"В Китае ведущую роль в электронной коммерции играют мобильные платежи, тогда как в Европе лидируют цифровые кошельки, на которые приходится 49 процентов мирового оборота электронной коммерции. Однако в физических точках продаж традиционные карточные платежи сохраняют большинство, занимая 51 процент рынка", — отметил Жамалов.

Он подчеркнул значительный прогресс Казахстана в развитии безналичных операций, указав на их двадцатикратный рост за последние пять лет. "В среднем каждый житель Казахстана владеет картами как минимум двух банков. Однако остается пространство для дальнейшей персонализации финансовых продуктов и услуг, а также для улучшения пользовательского опыта", — добавил генеральный директор.

Среди перспективных решений Жамалов отметил внедрение технологии Digital First, которая позволяет мгновенно выпускать карты онлайн, бесшовные платежи и доступные функции кредитования и рассрочки. "Сегментация и правильно сформированные продуктовые предложения играют ключевую роль. Например, премиальные клиенты в Казахстане уже получают пакетные предложения, включающие доступ в бизнес-залы в аэропортах, fast track, страховки и программы кешбэка", — пояснил он.

Среди других инноваций Жамалов выделил эко-карты Евразийского банка, бизнес-карты с функцией рассрочки от Bank CenterCredit, а также карту для поддержки сохранения Аральского моря, выпущенную в партнерстве с Freedom Bank.

Жамалов отметил важность создания нового пользовательского опыта, повышения безопасности и укрепления доверия к технологиям. "Проекты, использующие искусственный интеллект, криптовалюты, открытый банкинг и блокчейн, меняют подходы к платежам. Большая часть успеха будет зависеть от развития регуляторных рамок, и Mastercard активно участвует в этой работе", — подчеркнул он.

Трансграничные платежи также остаются приоритетом в условиях глобальной экономики. "Люди ведут бизнес, совершают покупки и переводят деньги за границу. Трансграничные платежи и переводы находятся в центре нашего внимания, и в следующем году мы планируем новые инициативы в этом направлении", — заключил Жамалов.

Mastercard's new cybersecurity technology in Kazakhstan

Компания делает значительные инвестиции в усиление кибербезопасности. "За последние пять лет Mastercard инвестировала 7 миллиардов долларов в укрепление кибербезопасности", — отметил Жамалов, подчеркнув приверженность компании защите операций клиентов и держателей карт.

Одним из ключевых решений Mastercard стала технология RiskRecon, которая была запущена в Казахстане в этом году. Жамалов охарактеризовал её как передовую технологию в области искусственного интеллекта и анализа данных. "RiskRecon — это облачный сервис, который автоматизирует оценку кибербезопасности организаций и их контрагентов", — объяснил он. Система оценивает около 40 различных параметров, позволяя компаниям проактивно управлять киберрисками и защищать интеллектуальную собственность и данные клиентов.

Технология RiskRecon доступна для широкого круга компаний в Казахстане, включая банки, интернет-магазины и торгово-сервисные предприятия. «С помощью передовых технологий сканирования и оценки организации могут эффективнее реагировать на косвенные угрозы кибербезопасности в своей бизнес-экосистеме», — добавил Жамалов. Кроме того, компании, использующие этот сервис, получают доступ к обучающим вебинарам на платформе Mastercard для повышения своей компетенции в области кибербезопасности.

Жамалов отметил, что киберпреступность остаётся глобальной проблемой, а угрозы становятся всё более сложными. "Эволюция вредоносных программ, рост сторонних рисков, социальная инженерия и киберпреступления по найму становятся обыденностью для компаний и людей по всему миру", — сказал он. По его словам, в 2023 году средняя стоимость утечки данных в мире составила 4,45 миллиона долларов, что на 15% больше по сравнению с предыдущими тремя годами.

Говоря о кибербезопасности в различных секторах, Жамалов подчеркнул значительные различия. "Банки, как правило, имеют более надёжные программы кибербезопасности и чаще нанимают высококвалифицированных специалистов по сравнению с такими секторами, как образование или благотворительность", — пояснил он. В Казахстане Mastercard оценила кибербезопасность 19 банков и определила их средний рейтинг на уровне 7,5 из 10, что немного ниже мирового среднего показателя для банковского сектора — 8,2.

"Кибербезопасность остаётся краеугольным камнем нашего бизнеса, и мы гордимся тем, что можем предоставить такие инновационные решения, как RiskRecon, для поддержки компаний Казахстана в противодействии киберрискам", — заключил Жамалов.

Mastercard рассматривает "зеленые" инициативы в Центральной Азии

Mastercard принципиально меняет подход к развитию бизнеса в Казахстане и Центральной Азии, создав хаб в Алматы, отметил Санджар Жамалов.

"Мой приход связан с этапом локализации бизнеса в Казахстане, и одна из моих ключевых задач — это создание местного офиса, который поможет расширить наш бизнес в регионе. Мы активно набираем локальных специалистов, которые уже сейчас играют важную роль в обеспечении работы Mastercard в Центральной Азии и СНГ из Алматы. Число сотрудников растет, а параллельно идет серьезная трансформация операционной деятельности компании", - отметил С.Жамалов.

Он подчеркнул, что Казахстан является одним из приоритетных рынков для Mastercard, что связано с высоким уровнем безналичных платежей, а также с наличием молодежи, открытой к новым технологиям. "В Казахстане высокий процент молодежи, которая восприимчива к новым технологиям, а Алматы обладает качественным человеческим капиталом — большим количеством молодых специалистов с международным образованием и опытом работы", — пояснил он. "Мы также видим стремление правительства развивать цифровую экономику, что соответствует нашим целям, и мы совместно работаем над ее реализацией".

Говоря об изменениях в инвестиционной привлекательности Казахстана, Жамалов отметил, что 10-15 лет назад иностранных инвесторов интересовали в первую очередь ресурсные отрасли, такие как нефть, газ и металлы. "Сегодня мы переживаем эпоху трансформации, и инвесторов все больше привлекают компании, не связанные с ресурсами. Казахстанские финтех-компании выходят на международные биржи и становятся все более интересными для глобальных инвесторов", — отметил он. "Создавая цифровую экономику, Казахстан открывает новые возможности для развития бизнеса и привлечения инвесторов. Глобальный опыт Mastercard в поддержке и консультировании местного бизнеса в этом контексте очень востребован".

Кроме того, Mastercard акцентирует внимание на расширении деятельности в области экологических, социальных и управленческих инициатив (ESG). "Мы уделяем особое внимание экологическим вопросам, так как сохранение природы и ответственное потребление являются приоритетами для нашей компании", — отметил Жамалов. "Мы продолжим внедрять программы, такие как карты Digital First и Digital Only, которые способствуют сокращению использования пластика. В Казахстане мы уже выпускаем эко-карты из переработанного пластика в партнерстве с Евразийским банком, который стал первой казахстанской компанией, присоединившейся к глобальной инициативе Mastercard — коалиции Priceless Planet".

Жамалов добавил, что компания продолжит расширять свою деятельность в области экологии, сотрудничая с казахстанскими банками и привлекая их в коалицию Priceless Planet Coalition, глобальную инициативу, направленную на борьбу с изменением климата. "Скоро мы объявим о присоединении еще одного казахстанского банка к этой коалиции", — сообщил он. "Мы видим растущее негативное влияние климатических изменений в нашем регионе, и уверены, что экономический рост не должен происходить за счет истощения природных ресурсов".

Санджар Жамалов также выразил уверенность в будущем Mastercard в Центральной Азии: "Наши проекты в области платежных технологий, экологии и инноваций востребованы в Центральной Азии. Я вижу отличные возможности для деятельности и сотрудничества в регионе, для развития безналичной экономики и продвижения наших стран на международной арене".