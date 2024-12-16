Представители Узбекистана ознакомились с опытом Азербайджана в налоговой сфере

БАКУ /Trend/ - Представители Государственного налогового комитета при министерстве экономики и финансов Узбекистана наглядно ознакомились с опытом работы Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

Согласно информации, начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли встретился с делегацией Государственного налогового комитета Узбекистана во главе с начальником управления Фирдавсом Махмудовым. Стороны подчеркнули высокий уровень азербайджано – узбекских отношений. Было отмечено, что успешная реализация подписанных документов по развитию сотрудничества между двумя странами вносит значительный вклад в расширение двусторонних экономических связей.

В ходе встречи были обсуждены налоговые инструменты, направленные на снижение уровня "теневой экономики", направления совершенствования налогового законодательства, приоритеты развития налогового администрирования. Одним из основных вопросов, интересующих делегацию Узбекистана, стала практика администрирования НДС в нашей стране. До внимания делегации были доведены принятые шаги по совершенствованию администрирования НДС и достигнутые результаты. Было отмечено, что в ходе визита, который продлится 3 дня, гости подробно ознакомятся с администрированием НДС, проектом по "возврату части НДС", шагами, предпринимаемыми в сфере регулирования этих вопросов в законодательстве.

На встрече была особо отмечена роль деловых поездок, проведенных обсуждений и встреч в развитии двусторонних отношений и обсуждены вопросы укрепления партнерства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!