Оборудование связи ж/д линий на освобожденных территориях Азербайджана производится в Агдамском промпарке (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Коммуникационное оборудование железнодорожных линий, проложенных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, производится в Агдамском промышленном парке.

Об этом Trend сообщили в компании по производству оборудования связи и разметки на железных дорогах во время медиа-тура в Агдамский промышленный парк, организованного министерством экономики.

Было отмечено, что производство оборудования для железной дороги осуществляет компания ООО RTS, которая работает с 2016 года и зарегистрирована в качестве резидента Агдамского промышленного парка с 2022 года.

На заводе компании производится оборудование связи и разметки. Согласно информации, на предприятии также производятся светофоры, микропроцессорные системы, дорожные коробки и т.д.

В настоящее время на заводе работает около 30 человек. Для дальнейшего усиления рабочего процесса планируется довести численность работников до 70 человек. К работе привлекаются в основном местные жители. Сообщается, что производимое на заводе оборудование предназначено как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Ведутся переговоры с целью экспорта производимого оборудования в страны СНГ и Балтии.

Отметим, что по соглашению с "Азербайджанскими железными дорогами", при реконструкции железных дорог по направлению Барда-Агдам, проведении работ по связи и коммуникациям используется оборудование, произведенное этим предприятием.

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