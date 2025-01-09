Обнародован объем торгового оборота между Азербайджаном и Германией

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года объем торговых операций между Азербайджаном и Германией составил 1,4 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, это на 207,4 миллиона долларов США, или на 12,7% меньше, чем за тот же период 2023 года.

За отчетный период торговый оборот с Германией составил 3,31% от общего торгового оборота Азербайджана.

За 11 месяцев прошлого года Азербайджан экспортировал в Германию продукции на сумму 682,2 миллиона долларов США, что на 108,8 миллиона долларов США, или на 13,7% меньше, чем за тот же период 2023 года. Экспортные операции с Германией за этот период составили 2,80% от общего объема экспорта страны.

В январе-ноябре 2024 года Азербайджан сократил импорт продукции в Германию на 98,5 тыс. долларов США, или на 11,7% в годовом исчислении, до 744,2 млн долларов США. За этот период импортные операции с Германией составили 3,96% от общего импорта страны.

Отметим, что в январе-ноябре прошлого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 43,1 миллиарда долларов США, что на 4,2 миллиарда долларов США, или на 8,9% меньше, чем за тот же период 2023 года.

На долю экспорта пришлись 24,3 млрд долларов США, на импорт - 18,7 млрд долларов США. По сравнению с первыми 11 месяцами 2023 года экспорт сократился на 7,1 млрд долларов США, или на 22,8%, а импорт увеличился на 2,9 млрд долларов США, или на 18,7%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 5,5 млрд долларов. Это на 10,1 миллиарда долларов США, или в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.

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