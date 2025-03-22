Назван объем азербайджанского импорта труб из черных металлов

БАКУ /Trend/ - В январе этого года в Азербайджан было импортировано 10,7 тыс. тонн труб из черных металлов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, затраты на импорт этого количества продукции составили 19,7 миллиона долларов США.

Импорт этих труб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 2 тысячи тонн, или на 18,6%, при этом увеличившись в стоимостном выражении на 388 тысяч долларов США, или на 2%.

Так, в январе прошлого года в Азербайджан было импортировано 13,2 тысячи тонн труб из черных металлов на сумму 19,3 миллиона долларов США.