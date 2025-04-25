В Нахчыване выросло количество POS-терминалов

БАКУ /Trend/ - По данным на конец февраля текущего года, в Нахчыванской Автономной Республике насчитывается 3017 POS-терминалов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, количество POS-терминалов увеличилось на 730 единиц или на 32 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, по данным на конец февраля 2024 года, количество POS-терминалов в Нахчыване составило 2287 единиц.

За отчетный период текущего года количество POS-терминалов, принимающих бесконтактные платежи в Нахчыване составило 2960 единиц, терминалов самообслуживания - 53 единицы, банкоматов - 97 единиц.

Отметим, что на конец февраля в Азербайджане насчитывалось 124,3 тысячи POS-терминалов. Количество POS-терминалов на 33,8 тысячи, или на 37,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года. По данным на конец февраля 2024 года, количество POS-терминалов в Азербайджане составило 90,5 тысячи единиц.

Количество POS-терминалов, принимающих бесконтактные платежи, в стране составило 122,2 тысячи, терминалов самообслуживания - 2,1 тысячи, банкоматов - 3,4 тысячи единиц.