Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, November 9. The price of an ounce of gold in Azerbaijan fell by 10.8 manat ($6.35), or 0.2 percent, over the week, Trend reports.
The weighted average cost of an ounce of gold decreased by 9.82 manat ($5.78), or 0.1 percent, compared to last week's figure, totaling 6,782 manat ($3,989).
|
Gold ounce value change
|
October 27
|
6,918 manat ($4,069)
|
November 3
|
6,806 manat ($4,003)
|
October 28
|
6,756 manat ($3,974)
|
November 4
|
6,775 manat ($3,985)
|
October 29
|
6,719 manat ($3,952)
|
November 5
|
6,750 manat ($3,970)
|
October 30
|
6,755 manat ($3,973)
|
November 6
|
6,781 manat ($3,988)
|
October 31
|
6,808 manat ($4,004)
|
November 7
|
6,796 manat ($3,997)
|
Average weekly rate
|
6,791 manat ($3,994)
|
Average weekly rate
|
6,782 manat ($3,989)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan declined by 0.56 manat, or approximately $0.33, representing a 1.9 percent decrease. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 82 manat ($48.2), up 0.88 manat ($0.52), or 1.1 percent, more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
October 27
|
81.5 manat ($47.9)
|
November 3
|
82.9 manat ($48.7)
|
October 28
|
79.3 manat ($46.6)
|
November 4
|
81.7 manat ($48)
|
October 29
|
80.5 manat ($47.3)
|
November 5
|
81.1 manat ($47.71)
|
October 30
|
81.2 manat ($47.7)
|
November 6
|
82 manat ($48.2)
|
October 31
|
83.1 manat ($48.8)
|
November 7
|
82.3 manat ($48.4)
|
Average weekly rate
|
81.1 manat ($47.7)
|
Average weekly rate
|
82 manat ($48.2)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 80.4 manat ($10.1), or 3 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum fell to 2,656 manat ($1,598), down 61.2 manat ($1.61) or 2.3 percent, compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
October 27
|
2,735 manat ($1,608)
|
November 3
|
2,712 manat ($1,595)
|
October 28
|
2,692 manat ($1,583)
|
November 4
|
2,665 manat ($1,567)
|
October 29
|
2,680 manat ($1,576)
|
November 5
|
2,619 manat ($1,540)
|
October 30
|
2,729 manat ($1,605)
|
November 6
|
2,654 manat ($1,561)
|
October 31
|
2,752 manat ($1,618)
|
November 7
|
2,632 manat ($1,548)
|
Average weekly rate
|
2,717 manat ($1,598)
|
Average weekly rate
|
2,656 manat ($1,562)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 80.3 manat ($41.2), or 3.4 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,409 manat ($1,453), which is 17.8 manat ($26.4), or 0.7 percent, lower compared to last week.
|
Palladium ounce value change
|
October 27
|
2,429 manat ($1,428)
|
November 3
|
2,445 manat ($1,438)
|
October 28
|
2,409 manat ($1,417)
|
November 4
|
2,426 manat ($1,427)
|
October 29
|
2,371 manat ($1,394)
|
November 5
|
2,384 manat ($1,402)
|
October 30
|
2,427 manat ($1,427)
|
November 6
|
2,428 manat ($1,428)
|
October 31
|
2,499 manat ($1,470)
|
November 7
|
2,364 manat ($1,390)
|
Average weekly rate
|
2,427 manat ($1,427)
|
Average weekly rate
|
2,409 manat ($1,417)
