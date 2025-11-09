Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Economy Materials 9 November 2025 01:17 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Aytaj Shiraliyeva
BAKU, Azerbaijan, November 9. The price of an ounce of gold in Azerbaijan fell by 10.8 manat ($6.35), or 0.2 percent, over the week, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold decreased by 9.82 manat ($5.78), or 0.1 percent, compared to last week's figure, totaling 6,782 manat ($3,989).

Gold ounce value change

October 27

6,918 manat ($4,069)

November 3

6,806 manat ($4,003)

October 28

6,756 manat ($3,974)

November 4

6,775 manat ($3,985)

October 29

6,719 manat ($3,952)

November 5

6,750 manat ($3,970)

October 30

6,755 manat ($3,973)

November 6

6,781 manat ($3,988)

October 31

6,808 manat ($4,004)

November 7

6,796 manat ($3,997)

Average weekly rate

6,791 manat ($3,994)

Average weekly rate

6,782 manat ($3,989)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan declined by 0.56 manat, or approximately $0.33, representing a 1.9 percent decrease. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 82 manat ($48.2), up 0.88 manat ($0.52), or 1.1 percent, more than last week's figure.

Silver ounce value change

October 27

81.5 manat ($47.9)

November 3

82.9 manat ($48.7)

October 28

79.3 manat ($46.6)

November 4

81.7 manat ($48)

October 29

80.5 manat ($47.3)

November 5

81.1 manat ($47.71)

October 30

81.2 manat ($47.7)

November 6

82 manat ($48.2)

October 31

83.1 manat ($48.8)

November 7

82.3 manat ($48.4)

Average weekly rate

81.1 manat ($47.7)

Average weekly rate

82 manat ($48.2)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan decreased by 80.4 manat ($10.1), or 3 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum fell to 2,656 manat ($1,598), down 61.2 manat ($1.61) or 2.3 percent, compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

October 27

2,735 manat ($1,608)

November 3

2,712 manat ($1,595)

October 28

2,692 manat ($1,583)

November 4

2,665 manat ($1,567)

October 29

2,680 manat ($1,576)

November 5

2,619 manat ($1,540)

October 30

2,729 manat ($1,605)

November 6

2,654 manat ($1,561)

October 31

2,752 manat ($1,618)

November 7

2,632 manat ($1,548)

Average weekly rate

2,717 manat ($1,598)

Average weekly rate

2,656 manat ($1,562)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan fell by 80.3 manat ($41.2), or 3.4 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,409 manat ($1,453), which is 17.8 manat ($26.4), or 0.7 percent, lower compared to last week.

Palladium ounce value change

October 27

2,429 manat ($1,428)

November 3

2,445 manat ($1,438)

October 28

2,409 manat ($1,417)

November 4

2,426 manat ($1,427)

October 29

2,371 manat ($1,394)

November 5

2,384 manat ($1,402)

October 30

2,427 manat ($1,427)

November 6

2,428 manat ($1,428)

October 31

2,499 manat ($1,470)

November 7

2,364 manat ($1,390)

Average weekly rate

2,427 manat ($1,427)

Average weekly rate

2,409 manat ($1,417)

