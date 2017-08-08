Страховой взнос от безработицы будет накапливаться в Госфонде соцзащиты Азербайджана - замминистра (ФОТО)

8 августа 2017 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отчисления на обязательное страхование от безработицы будут аккумулироваться в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал заместитель министра Идрис Исаев.

"Ежемесячные взносы должны уплачиваться страхователем одновременно с выплатой заработной платы, и перечисляться не позднее 15 числа следующего месяца в ГФСЗ, где данные средства и будут аккумулироваться", - сказал замминистра.

В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "Об обязательном страховании от безработицы".

Согласно закону, основными принципами страхования от безработицы станет обязательность, правовое равенство субъектов страхования от безработицы, дифференциация страховых выплат в зависимости от страхового стажа и продолжительности безработицы.

В законе определены следующие страховые тарифы:

- страховые взносы со стороны застрахованного составляют 0,5 процента от размера заработной платы.

- страховые взносы со стороны страхователя - 0,5 процента от рассчитанного фонда оплаты труда.

Сумма страхового взноса будет определяться со стороны страхователя на основе страховых тарифов. Ежемесячные взносы должны уплачиваться страхователем одновременно с выплатой ежемесячной заработной платы, но не позднее 15 числа следующего месяца.

Расчет месячного страхового платежа производится из расчета: 50 процентов от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от 3 до 5 лет; 55 процентов от потерянной ежемесячной зарплаты - при страховом стаже от 5 до 10 лет; 60 процентов от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже свыше 10 лет.

В страховой стаж работника будет включен срок выплаты взносов по государственному соцстрахованию (до вступления в силу данного закона) и срок уплаты страховых взносов после начала его применения.

Страховая выплата будет трех видов - основная страховая выплата, аддендум к ней и минимальная страховая выплата.

В законе отмечено, что правом получения страхования от безработицы будут обладать те, чьи трудовые договора были расторгнуты из-за ликвидации работодателя или же из-за массового сокращения.

Закон вступит в силу с первого января 2018 года.

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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