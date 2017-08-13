Аренда коммерческих объектов в Баку незначительно подорожала

13 августа 2017 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2017 года средняя цена на рынке аренды коммерческих объектов в Баку составила 7,83 доллара за квадратный метр, что на 1,66 процента превышает показатель по итогам первого квартала, следует из отчета консалтинговой компании MBA Group.

В отчетный период наибольшему изменению подверглись цены на аренду подвальных помещений. Средняя цена на аренду объектов данного сегмента выросла в течение квартала на 3,54 процента и составила 3,39 доллара за квадратный метр.

Стоимость аренды квадратного метра объектов в сегменте обслуживания составила 6,47 доллара (при росте за квартал на 2,63 процента), объектов офисного назначения - 6,75 доллара (при росте на 2,81 процента, объектов промышленного назначения - 4,5 доллара (при росте на 2,22 процента), объектов магазинного назначения - 18,02 доллара (при росте на 0,5 процента), а объектов без назначения - 7,87 доллара (при росте на 1,52 процента).

Средняя стоимость аренды коммерческих объектов по районам города Баку.

Район

Назначение

Средняя стоимость аренды

Офис

Без назначения

Магазин

Услуги

Абшеронский

2,8

3,6

6,8

3,2

4,1

Бинагадинский

4,8

6,3

11,4

5,5

7

Наримановский

6,9

8,9

16,2

7,8

9,9

Насиминский

7,3

9,4

17,1

8,3

10,5

Низаминский

5,2

6,7

12,2

5,9

7,5

Гарадагский

2,8

3,6

6,5

3,2

4

Сабунчинский

4,4

5,6

10,3

5

6,3

Сабаильский

8,7

11,2

20,4

9,8

12,5

Сураханинский

4,2

5,4

9,8

4,7

6

Хатаинский

5,2

6,7

12,2

5,9

7,5

Хазарский

2,4

3,1

5,7

3,2

3,6

Ясамальский

6,9

9

16,3

7,9

10

Средняя цена по Баку

6,75

7,87

18,02

6,47

7,83

Наибольший объем предложений был зафиксирован в Насиминском районе, на который пришлись 24,9 процента всех предложений. На втором и третьем местах - Ясамальский и Хатаинский районы (17,7 и 14,3 процента соответственно). Наименьший объем предложений был зафиксирован в Гарадагском и Хазарском районах, на которые в сумме приходятся 1,5 процента общего объема предложений по Баку.

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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