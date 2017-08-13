Аренда коммерческих объектов в Баку незначительно подорожала

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2017 года средняя цена на рынке аренды коммерческих объектов в Баку составила 7,83 доллара за квадратный метр, что на 1,66 процента превышает показатель по итогам первого квартала, следует из отчета консалтинговой компании MBA Group.
В отчетный период наибольшему изменению подверглись цены на аренду подвальных помещений. Средняя цена на аренду объектов данного сегмента выросла в течение квартала на 3,54 процента и составила 3,39 доллара за квадратный метр.
Стоимость аренды квадратного метра объектов в сегменте обслуживания составила 6,47 доллара (при росте за квартал на 2,63 процента), объектов офисного назначения - 6,75 доллара (при росте на 2,81 процента, объектов промышленного назначения - 4,5 доллара (при росте на 2,22 процента), объектов магазинного назначения - 18,02 доллара (при росте на 0,5 процента), а объектов без назначения - 7,87 доллара (при росте на 1,52 процента).
Средняя стоимость аренды коммерческих объектов по районам города Баку.
|
Район
|
Назначение
|
Средняя стоимость аренды
|
Офис
|
Без назначения
|
Магазин
|
Услуги
|
Абшеронский
|
2,8
|
3,6
|
6,8
|
3,2
|
4,1
|
Бинагадинский
|
4,8
|
6,3
|
11,4
|
5,5
|
7
|
Наримановский
|
6,9
|
8,9
|
16,2
|
7,8
|
9,9
|
Насиминский
|
7,3
|
9,4
|
17,1
|
8,3
|
10,5
|
Низаминский
|
5,2
|
6,7
|
12,2
|
5,9
|
7,5
|
Гарадагский
|
2,8
|
3,6
|
6,5
|
3,2
|
4
|
Сабунчинский
|
4,4
|
5,6
|
10,3
|
5
|
6,3
|
Сабаильский
|
8,7
|
11,2
|
20,4
|
9,8
|
12,5
|
Сураханинский
|
4,2
|
5,4
|
9,8
|
4,7
|
6
|
Хатаинский
|
5,2
|
6,7
|
12,2
|
5,9
|
7,5
|
Хазарский
|
2,4
|
3,1
|
5,7
|
3,2
|
3,6
|
Ясамальский
|
6,9
|
9
|
16,3
|
7,9
|
10
|
Средняя цена по Баку
|
6,75
|
7,87
|
18,02
|
6,47
|
7,83
Наибольший объем предложений был зафиксирован в Насиминском районе, на который пришлись 24,9 процента всех предложений. На втором и третьем местах - Ясамальский и Хатаинский районы (17,7 и 14,3 процента соответственно). Наименьший объем предложений был зафиксирован в Гарадагском и Хазарском районах, на которые в сумме приходятся 1,5 процента общего объема предложений по Баку.
(Автор: Анвар Мамедов)