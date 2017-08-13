Аренда коммерческих объектов в Баку незначительно подорожала

БАКУ /Trend/ - Во втором квартале 2017 года средняя цена на рынке аренды коммерческих объектов в Баку составила 7,83 доллара за квадратный метр, что на 1,66 процента превышает показатель по итогам первого квартала, следует из отчета консалтинговой компании MBA Group.

В отчетный период наибольшему изменению подверглись цены на аренду подвальных помещений. Средняя цена на аренду объектов данного сегмента выросла в течение квартала на 3,54 процента и составила 3,39 доллара за квадратный метр.

Стоимость аренды квадратного метра объектов в сегменте обслуживания составила 6,47 доллара (при росте за квартал на 2,63 процента), объектов офисного назначения - 6,75 доллара (при росте на 2,81 процента, объектов промышленного назначения - 4,5 доллара (при росте на 2,22 процента), объектов магазинного назначения - 18,02 доллара (при росте на 0,5 процента), а объектов без назначения - 7,87 доллара (при росте на 1,52 процента).

Средняя стоимость аренды коммерческих объектов по районам города Баку.