Оглашены сроки открытия делового центра Азербайджана в Астрахани

31 января 2018 09:28 (UTC+04:00)

Азербайджанский деловой центр площадью пять тысяч квадратных метров откроется в российском городе Астрахань в марте этого года, передает ТАСС со ссылкой на областного министра международных и внешнеэкономических связей Дениса Афанасьева.

Церемония закладки памятной капсулы на месте строительства Азербайджанского делового центра состоялась в декабре 2016 года. Ранее сообщалось, что объект будет открыт до конца 2017 года.

"В марте 2018 года в Астрахани откроется Азербайджанский деловой центр, строительство которого велось весь прошлый год. Общая площадь застройки составляет пять тысяч квадратных метров. В многофункциональном пятиэтажном здании разместятся выставочный зал, конференц-зал, просторные офисные помещения, мини-отель с комфортабельными номерами", - сказал Афанасьев.

Афанасьев также отметил, что в то же время в Баку началось строительство Астраханского делового центра. Совместная работа двух объектов призвана расширить торгово-экономические и транспортно-логистические связи между регионом и Азербайджаном, воспользоваться бизнес-площадками смогут также бизнесмены из других субъектов России.

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