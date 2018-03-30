Азербайджанский бизнес освоил около 30% льготного финансирования на 2018 год

30 марта 2018 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2018 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил бизнесменам льготные кредиты на 50 миллионов манатов. Как сообщает в пятницу министерство экономики, об этом сказал исполнительный директор Фонда Ширзад Абдуллаев.

Согласно сообщению, инвестиционные проекты, реализуемые за счет выданных кредитов, позволят открыть свыше 5 100 новых рабочих мест.

В рамках делового форума, состоявшегося сегодня в селе Верхний Зейхур Гусарского района, предприниматели получили льготные кредиты на сумму 1,2 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на развитие животноводства, садоводства и строительство логистического центра.

Было отмечено, что в целом, до сегодняшнего дня предприниматели Губа-Хачмазского экономического района получили льготных кредитов на сумму 189,1 миллиона манатов.

В 2018 году НФПП планирует выделить предпринимателям 170 миллионов манатов льготного финансирования, но как ранее сообщил Trend Ширзад Абдуллаев, объемы кредитования могут быть расширены.

"У нас имеются дополнительные финансовые ресурсы. То есть, мы со своей стороны можем расширить объемы финансирования до 200 миллионов манатов в 2018 году. В этом вопросе все зависит от договоренностей между банками и предпринимателями", - отметил Абдуллаев, добавив, что в случае возникновения спроса, объемы льготного кредитования могут быть увеличены.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 30 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане могут расширить объемы льготного кредитования бизнеса (Эксклюзив)
Бизнес 11 марта 07:07
Азербайджанский банк планирует увеличить кредитный портфель по проектам ABAD
Бизнес 6 марта 17:11
В Азербайджане могут расширить объемы льготного кредитования бизнеса (Эксклюзив)
Бизнес 6 марта 15:17
Проекты ликвидированного DemirBank по линии Нацфонда поддержки предпринимательства будут переданы другим банкам
Бизнес 6 марта 14:42
Государство поддержит производителей сахарной свеклы в Азербайджане
Бизнес 6 марта 13:46
В Азербайджане расширяется доступ малого бизнеса к льготному кредитованию
Бизнес 6 марта 11:44
Азербайджанский бизнес освоил почти 20% льготного кредитования на 2018 год (ФОТО)
Бизнес 6 марта 11:36
Продолжается выдача льготных кредитов азербайджанским бизнесменам
Бизнес 28 февраля 14:49
В одном из районов Азербайджана будет создано предприятие по переработке меда
Бизнес 26 февраля 16:33
Азербайджанский бизнес освоил около 12% льготного финансирования на 2018 год
Бизнес 23 февраля 17:19
Объявлен прием инвестпроектов в одном из районов Азербайджана
Бизнес 20 февраля 16:43
Азербайджанский бизнес освоил свыше 10% льготного финансирования на 2018 год
Бизнес 16 февраля 17:22
Объявлен прием инвестпроектов в одном из районов Азербайджана
Бизнес 14 февраля 16:36
В Азербайджане в 2017 году большая часть льготного финансирования пришлась на агробизнес
Бизнес 8 февраля 12:40
Минсельхоз Азербайджана отказался от выдачи крупных льготных кредитов
Бизнес 29 января 14:01
В одном из поселков Баку будут разбиты миндальные сады
Бизнес 29 декабря 2017 18:11
Азербайджан определил основные направления льготного кредитования на 2018 год
Бизнес 27 декабря 2017 17:22
В 2017 году в Азербайджане было выдано 146 млн манатов льготных кредитов
Бизнес 27 декабря 2017 16:43