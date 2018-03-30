Азербайджанский бизнес освоил около 30% льготного финансирования на 2018 год

БАКУ /Trend/ - С начала 2018 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил бизнесменам льготные кредиты на 50 миллионов манатов. Как сообщает в пятницу министерство экономики, об этом сказал исполнительный директор Фонда Ширзад Абдуллаев.

Согласно сообщению, инвестиционные проекты, реализуемые за счет выданных кредитов, позволят открыть свыше 5 100 новых рабочих мест.

В рамках делового форума, состоявшегося сегодня в селе Верхний Зейхур Гусарского района, предприниматели получили льготные кредиты на сумму 1,2 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на развитие животноводства, садоводства и строительство логистического центра.

Было отмечено, что в целом, до сегодняшнего дня предприниматели Губа-Хачмазского экономического района получили льготных кредитов на сумму 189,1 миллиона манатов.

В 2018 году НФПП планирует выделить предпринимателям 170 миллионов манатов льготного финансирования, но как ранее сообщил Trend Ширзад Абдуллаев, объемы кредитования могут быть расширены.

"У нас имеются дополнительные финансовые ресурсы. То есть, мы со своей стороны можем расширить объемы финансирования до 200 миллионов манатов в 2018 году. В этом вопросе все зависит от договоренностей между банками и предпринимателями", - отметил Абдуллаев, добавив, что в случае возникновения спроса, объемы льготного кредитования могут быть увеличены.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 30 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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