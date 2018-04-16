A-Qroup, как обычно, продемонстрировала рост страховых премий

16 апреля 2018 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страховая компания A-Qroup, успешно ведущая свою деятельность на страховом рынке Азербайджана свыше 22 лет, огласила результаты деятельности за первый квартал 2018 года. Общий рост страховых премий составил 13 процентов, сообщает компания в понедельник.

Согласно финансовой отчетности, за первые три месяца этого года объем поступлений страховых премий составил 1 832 967,44 манатов и превысил аналогичный период за 2017 год на 211 000 манатов.

Традиционно, основная часть общих поступлений компании пришлась на добровольное медицинское страхование и составила 1 627 746.58 манатов.

Вдвое выросли объемы премий по КАСКО. Объем премий по страхованию выезжающих за рубеж вырос на 65 процентов.

За первый квартал 2018 года застрахованные A-Qroup получили страховых выплат на сумму 1 693 340,89 манатов. Наибольшее количество выплат произведено по добровольному медицинскому страхованию – 1 652 707,59 манатов. В среднем за первый квартал 2018 года A-Qroup каждый день выплачивала своим клиентам порядка 20 000 манатов.

Результаты отчетного периода компании демонстрируют стабильную положительную динамику.

СК A-Qroup продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.

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