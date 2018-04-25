Парламент Кыргызстана рассмотрел соглашения с Сербией и Чили о взаимной отмене виз

Сегодня, 25 апреля, на заседании парламента Кыргызстана рассмотрен проект закона «О ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и Сербии о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов, подписанного 5 декабря 2017 года в городе Белград» в третьем чтении.

Заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента Кыргызстана Абдывахап Нурбаев отметил, что ратификация соглашения облегчит взаимные поездки граждан Кыргызстана и Сербии – владельцев общегражданских паспортов путем отмены визовых требований при пребывании и проезда транзитом на территорию двух стран в срок, не превышающий девяносто (90) дней, передает Knews.

Также рассмотрен другой аналогичный проект закона «О ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и Чили об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, официальных или служебных паспортов, подписанного 10 ноября 2017 года в городе Москва». Оно тоже предлагает отмену визовых требований при пребывании и проезда транзитом на территорию двух стран в срок, не превышающий девяносто (90) дней.

Законопроекты направлены на голосование в третьем чтении.

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