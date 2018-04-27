В Узбекистане повысят налоги на сигареты и алкоголь

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в полтора раза повысят акцизы на сигареты, на 20 процентов увеличат налоги на алкоголь, а также введут земельный налог на участки площадью свыше одного гектара. Об этом говорится в пятницу в бюджетном послании Министерства финансов Узбекистана.

Согласно информации, в послании говорится о том, как будут укрепляться доходы местных бюджетов.

Среди источников укрепления доходов местных бюджетов – введение земельного налога для собственников участков площадью более одного гектара, повышение налога на алкогольную продукцию с 10 процентов до 27 процентов, на сигареты – до 50 процентов, на пиво – до 20 процентов.

С учетом роста налогооблагаемой базы предусматривается снижение ставки земельного налога с 1,7 процента до 0,2 процента. Исходя из социального состояния региона, могут применяться понижающие коэффициенты. Например, размер налога на имущество на дом, расположенный в Хорезмской области, будет в два раза ниже, чем в Ташкенте.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.