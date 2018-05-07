Таджикистан запретил денежные переводы иностранцам

БАКУ /Trend/ - С начала марта 2018 года граждане Таджикистана лишены возможности отправлять деньги за рубеж лицам, которые не являются гражданами страны, передаёт в понедельник таджикское информагентство «Азия-Плюс».

Согласно информации, нововведения по денежным переводам Национального банка Таджикистана в нормативно-правовые акты привели к определенным проблемам для некоторых граждан республики.

Гражданка Таджикистана Татьяна Иванова хотела отправить в Украину своим родственникам небольшую сумму в американской валюте. Но в течение всего месяца она получала отказ совершить перевод практических во всех банках страны.

«В банках сказали, что получили инструкцию Нацбанка не принимать денежные переводы, предназначенные физическим лицам с гражданством другой страны. То есть гражданин Таджикистана не имеет право отправлять деньги лицам, которые не являются гражданами Таджикистана», - цитирует Татьяна слова сотрудницы одного из коммерческих банков.

По словам Татьяны, деньги своим родственникам она все-таки отправила.

«Однако для этого пришлось найти человека с российским паспортом, который и оформил перевод на себя», - сказала она.

НБТ в начале марта этого года ввел поправки в инструкцию «О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов».

Согласно этим поправкам, физические лица – резиденты Таджикистана могут без открытия банковского счета переводить валюту на сумму до 1750 условных единиц (87,5 тысяч сомони) в пользу резидентов страны. До этого можно было осуществить перевод на сумму до 28 тысяч сомони.

Однако осуществить аналогичную операцию гражданами Таджикистана в пользу лиц, не являющими гражданами республики, не разрешается.

Согласно инструкции НБТ, денежные переводы резидентам в пользу нерезидентов разрешаются лишь в некоторых случаях. Например, если средства предназначены организаторам различных мероприятий, в которых участвуют граждане Таджикистана. Или же для оплаты подписок на иностранные периодические издания, оплаты учебы и лечения, оплаты алиментов, пенсий, государственных пособий и прочее.

Информагентство отмечает, что обратилось с письмом-запросом в НБТ, чтобы узнать необходимость введения ограничений на денежные переводы, однако ответа пока еще не получило.

Эксперт финансового сектора страны Нуриддин Хакимов связывает эти ограничения со своеобразным противодействием таджикских властей финансированию терроризма и экстремизма.

«Однако не думаю, что эти меры произведут необходимый эффект. Спонсоры террористов, если они у нас в стране имеются, могут воспользоваться современными электронными технологиями, чтобы осуществить свои намерения, при этом останутся инкогнито. Открыто обычными банковскими переводами занимаются простые, законопослушные граждане, которые в наибольшей степени и пострадают от нововведений Нацбанка», - заключил эксперт.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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