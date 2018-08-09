Официальный курс маната к мировым валютам на 9 августа

9 августа 2018 10:03 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:19)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое августа установлен на уровне 1,7 и 1,9726 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

09.08.2018

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,9726

1 австралийский доллар

1 AUD

1,2637

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0615

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8398

1 бразильский реал

1 BRL

0,4507

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,127

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1521

1 чешская крона

1 CZK

0,0771

1 чилийский песо

1 CLP

0,2634

1 китайский юань

1 CNY

0,2492

1 датская крона

1 DKK

0,2646

1 грузинский лари

1 GEL

0,6914

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2166

1 индийская рупия

1 INR

0,0248

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1881

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0118

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1898

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7107

1 израильский шекель

1 ILS

0,4619

1 канадский доллар

1 CAD

1,3059

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6114

1 казахский тенге

1 KZT

0,0048

1 киргизский сом

1 KGS

0,025

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4175

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0921

1 молдавская лея

1 MDL

0,1033

1 египетский фунт

1 EGP

0,0952

1 норвежская крона

1 NOK

0,2068

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0217

1 польский злотый

1 PLN

0,4624

1 российский рубль

1 RUB

0,0259

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2471

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3754

1 турецкая лира

1 TRY

0,3185

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0555

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1805

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0629

100 японских иен

100 JPY

1,5313

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1345

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