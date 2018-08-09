Официальный курс маната к мировым валютам на 9 августа

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое августа установлен на уровне 1,7 и 1,9726 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют 09.08.2018 1 доллар США 1 USD 1,7 1 евро 1 EUR 1,9726 1 австралийский доллар 1 AUD 1,2637 1 аргентинский песо 1 ARS 0,0615 100 белорусских рублей 100 BYR 0,8398 1 бразильский реал 1 BRL 0,4507 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0,4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0,127 100 южнокорейских вон 100 KRW 0,1521 1 чешская крона 1 CZK 0,0771 1 чилийский песо 1 CLP 0,2634 1 китайский юань 1 CNY 0,2492 1 датская крона 1 DKK 0,2646 1 грузинский лари 1 GEL 0,6914 1 гонконгский доллар 1 HKD 0,2166 1 индийская рупия 1 INR 0,0248 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2,1881 100 индонезийских рупий 100 IDR 0,0118 100 иранских риалов 100 IRR 0,004 1 шведская крона 1 SEK 0,1898 1 швейцарский франк 1 CHF 1,7107 1 израильский шекель 1 ILS 0,4619 1 канадский доллар 1 CAD 1,3059 1 кувейтский динар 1 KWD 5,6114 1 казахский тенге 1 KZT 0,0048 1 киргизский сом 1 KGS 0,025 100 ливанских фунтов 100 LBP 0,1125 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0,4175 1 мексиканский песо 1 MXP 0,0921 1 молдавская лея 1 MDL 0,1033 1 египетский фунт 1 EGP 0,0952 1 норвежская крона 1 NOK 0,2068 100 узбекских сомов 100 UZS 0,0217 1 польский злотый 1 PLN 0,4624 1 российский рубль 1 RUB 0,0259 1 сингапурский доллар 1 SGD 1,2471 1 саудовский риал 1 SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2,3754 1 турецкая лира 1 TRY 0,3185 1 тайваньский доллар 1 TWD 0,0555 1 таджикский сомони 1 TJS 0,1805 1 новый туркменский манат 1 TMM 0,4857 1 украинская гривна 1 UAH 0,0629 100 японских иен 100 JPY 1,5313 1 новозеландский доллар 1 NZD 1,1345

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