На долю России приходится свыше 90% от общего торгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года объём взаимного торгового оборота Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил 8,87 миллиарда долларов, что на 6,3 процента больше чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в Комитете по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.

В частности, объем экспорта в страны ЕАЭС за первые шесть месяцев 2018 года в денежном эквиваленте составил 2,84 миллиарда долларов, что на 11,3 процента больше показателя соответствующего периода прошлого года. Объём импорта составил 6,03 миллиарда долларов, что на 4,1 процента больше первой половины 2017 года.

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на долю России приходится 92 процента, на долю Кыргызстана - 4,3 процента, Беларуси - 3,6 процента.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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