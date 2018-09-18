БАКУ /Trend/ - С 17 сентября в Узбекистане снижена стоимость хлеба, сообщили во вторник в узбекской прессе.

Так, стоимость булки хлеба снизилась с 1 200 сумов до 1 050 сумов. Ранее, с 15 сентября стоимость булки хлеба выросла почти в два раза с 650 до 1 200 сумов, что вызвало недовольство у граждан страны.

Отметим, что ценовые колебания связаны с тем, что в Узбекистане с 15 сентября введён новый порядок реализации хлеба по свободной рыночной цене, формируемой на основе спроса и предложения.

Чтобы избежать ценовых скачков с 15 сентября также была установлена единая цена на пшеничную муку 1 сорта в размере 1 400 сумов за один килограмм.

В дальнейшем, после прохождения страной периода адаптации к новому порядку продажи хлеба, муку также планируется продавать по рыночной цене.

Официальный курс на 18 сентября составил 8039,00 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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