Узбекистан и Китай обсудили строительство новой железной дороги

26 сентября 2018 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Китай планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта, сообщает "Подробно.uz".

Стороны обсудили параметры документа в ходе недавнего визита китайской делегации в Ташкент. В нем планируется предусмотреть детали будущих совместных проектов, а также вопросы транспортировки грузов.

Стороны уже активно сотрудничают по ряду инвестиционных проектов в железнодорожной сфере. Так, например, Узбекистан активно закупает в КНР электровозы, специально созданные под местные условия. Кроме того, китайская компания China Railway Tunnel Group построила самый длинный железнодорожный туннель в Центральной Азии на маршруте "Ангрен-Пап".

Еще одна перспективная инициатива – строительство железной дороги "Узбекистан – Кыргызстан – Китай". Новая железная дорога даст возможность осуществлять перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Восточной Европы и Ближнего Востока. Она станет одним из самых кратчайших маршрутов транспортировки китайских грузов в ЕС.

Согласно предварительным параметрам проекта, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 километров, а сроки уменьшатся на 7—8 суток.

Кроме того, строительство обеспечит развитие транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии, предоставит им удобный выход к портам Персидского залива и Тихого океана, обеспечит стимулирование освоения и использования природных ресурсов стран региона.

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