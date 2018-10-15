PASHA Bank стал лауреатом премии SAP Value Award

15 октября 2018 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – награжден престижной премией SAP Value Award. Проект банка по автоматизации процессов управления эффективностью сотрудников и вознаграждения персонала на базе облачного решения SAP SuccessFactors, выбран победителем в номинации «Люди - самый ценный капитал». Награда вручена председателю правления PASHA Bank Талеху Кязымову директором представительства SAP в Азербайджане Руфатом Гаджиалибаевым.

Благодаря внедренным новшествам, банк уже в первые месяцы выстроил новую систему оценки производительности персонала. Применение новейших облачных решений позволяет банку не только отслеживать исполнение основных ключевых показателей эффективности, но и оценивать компетенции и развитие лидерских качеств сотрудников: все показатели связаны между собой и учитываются в единой системе. В свою очередь, аналитические отчеты для специалистов HR-департамента создаются автоматически в режиме реального времени, а сам процесс занимает меньше минуты.

С внедрением программного обеспечения Success Factors был оптимизирован процесс постановки руководством банка целей и задач перед сотрудниками. Поскольку большинство задач в банке ставится перед коллективом в соответствии с принятыми Советом правления решениями, линейные менеджеры отслеживают в системе статус исполнения всех проектов, состав команд и оперативно управляют всем процессом. В свою очередь сотрудники банка могут самостоятельно отслеживать свою производительность и настраивать алгоритмы управления эффективностью. По итогам отчетного периода сотрудники снабжаются детализированной формой о ежемесячной компенсации.

«Автоматизация процессов по управлению персоналом на базе новейших облачных решений нашла свое отражение во многих аспектах деятельности PASHA Bank, в том числе, привнесла некоторые изменения в корпоративную культуру банка. Так, сотрудники стали еще более слаженно работать над достижением общебанковских целей, что прекрасно отражает наши планы по применению agile-методологии и цифровых решений в рамках Стратегического периода 2018-2020 гг. Возможность ставить более четкие задачи и детально рассчитывать ключевые показатели эффективности персонала положительно влияет на ключевые процессы в банке и вносит свой вклад в укрепление позиций PASHA Bank в качестве передового финансового института регионального масштаба»,– сказал председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов.

«Решение SAP SuccessFactors оптимально для задач, связанных с необходимостью постановки единых целей в больших коллективах со сложной структурой. Мы надеемся, что успех внедрения в PASHA Bank станет положительным примером для других крупных компаний в Азербайджане, и они обратят свое внимание на лучшие мировые практики, реализованные в облаке», – отметил Руфат Гаджиалибаев, директор представительства SAP в Азербайджане

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