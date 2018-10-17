АКЦИЯ: квартиры в "Renessans Palace" со скидкой до 36 тыс. манатов и 36-месячной беспроцентной оплатой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - “Renessans Palace” – один из самых ярких строительных проектов в Баку предлагает ограниченную по времени кампанию, позволяющую приобрести квартиру премиум-класса с 36-месячной беспроцентной оплатой. Эту возможность можно осуществить в рамках «Осенней акции», начатой жилым комплексом премиум класса. Другие условия кампании изложены ниже:

Те, кто хотят, воспользовавшись “Осенней акцией” стать владельцем квартиры премиального класса получат скидки до 15%. А это означает экономию до 36 000 AZN.

В рамках кампании квадратный метр квартир в “Renessans Palace” будет продаваться по цене от 1900 AZN. А это считается ниже текущей рыночной цены на жилой комплекс премиального класса.

По информации полученной из компании, “Осенняя акция” станет последней скидочной кампанией в “Renessans Palace”. До конца текущего года планируется сдача комплекса жильцам, а это приведет к серьезному росту цен.

Дополнительную информацию о предложениях и условиях кампании можно получить по телефонным номерам 0125382977 и 0507158888.

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