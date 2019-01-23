ВВП Узбекистана в 2018 год составил свыше 407 трлн сумов

БАКУ/Trend/ - По предварительной оценке, ВВП Республики Узбекистан за 2018 год в текущих ценах составил 407 514,5 миллиарда сумов и, по сравнению с 2017 годом, увеличился в реальном выражении на 5,1 процента, сообщает Trend со ссылкой на UzDaily.

ВВП на душу населения достиг 12 365,6 тысячи сумов, что на 3,3 процента больше чем в соответствующий период минувшего года.

Темпы экономического роста обусловлены положительной динамикой в основных отраслях экономики. Валовая добавленная стоимость, создаваемая всеми отраслями экономики, составила 88,8 процента от общего объема ВВП и выросла на 5,1 процента, принеся вклад в прирост ВВП в 4,5 процентных пункта. Чистые налоги на продукт составили 11,2 в структуре ВВП и продемонстрировали прирост на уровне 5,5 процента, принеся вклад в прирост ВВП 0,6 процентных пункта.

Наибольший вклад в прирост ВВП внесла промышленность (2,1 процентных пункта), которая выросла на 10,6 процента относительно предыдущего года. Положительная динамика в данной отрасли была обеспечена за счет роста добавленной стоимости горнодобывающей промышленности и разработки карьеров на 28,2 процента, обрабатывающей промышленности на 6,4 процента, других отраслей промышленности на 4,7 процента.

По итогам 2018 года в структуре валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности наибольшая доля приходится на металлургическую и металлообрабатывающую промышленность (кроме машин и оборудования) - 24,5 процента.

В 2018 году индекс-дефлятор ВВП достиг 128,1 процента по отношению к ценам 2017 года. Наиболее высокие значения индексов-дефляторов в структуре ВВП отмечены в промышленности - 144,3 процента, сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 128,6 процента.

Индекс-дефлятор ниже среднереспубликанского уровня отмечены в строительстве - 23,9 процента, торговле, услугах по проживанию и питанию - 17,8 процента, перевозке и хранении, информации и связи – 11 процентов, прочих отраслях услуг - 24,8 процентов, и в чистых налогах на продукты - 24,1 процента.

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