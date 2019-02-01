В Азербайджане резко вырос объем безналичных расчетов

1 февраля 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году оборот безналичных расчетов через Национальную платежную систему Азербайджана составил 274 миллиарда манатов, что больше на 32 процента по сравнению с показателем предшествовавшего года.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказала директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Кямаля Гурбанова на пресс-конференции в Баку

По словам Гурбановой, на долю наличных расчетов пришлось 52 процента, что на восемь процентных пунктов меньше показателя 2017 года.

Что касается оборота по платежным картам, то, как отметила директор департамента, в минувшем году этот показатель составил 16 миллиардов манатов. Из этой суммы 13 миллиардов пришлись на операции по обналичиванию средств, 2,8 миллиарда манатов – на безналичные операции.

«Безналичные операции составляют 17 процентов от всех операций с платежными картами. В 2017 году этот показатель был равен 10,2 процента», - отметила Гурбанова.

Директор департамента также добавила, что на сегодня в стране действует 66,1 тысячи POS-терминалов, 2,5 миллиона банкоматов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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